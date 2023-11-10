ГОРОСКОП НА 10 НОЯБРЯ ⟩ Овнам покорятся вершины, а Тельцам предстоит нравственная борьба в уединении

Этот день окажется удачным периодом для начинаний, расширения собственного влияния, обучения и получения новых знаний. Это благоприятный день для начала длительного путешествия или переезда на новое место жительства. День подарит большинству людей оптимизм, увеличит запас сил, позволит качественно работать и выполнять свои обязанности с энтузиазмом.

Овен

В течение дня у вас появится подходящее настроение для того, чтобы взять последнюю из намеченных на ближайшее время вершин, преодолеть последнюю трудность. Не проводите этот день в бездействии, несмотря на то, что все основные направления уже проработаны и освоены. Вы можете испытать порыв великодушия, щедрости, или желание изменить что-то в домашней обстановке, собственных привычках. Мужчины, стремящиеся завоевать сердце и руку любимой женщины, способны на яркий, впечатляющий поступок - например, на противодействие традиционным авторитетным мнениям и фигурам.

Телец

В уединении вам предстоит духовная или нравственная борьба. Вам придется скрыть свои единоличные потребности или заняться их удовлетворением втайне от других, чтобы не вызвать нареканий со стороны представителей закона, носителей авторитета, власти. Те, кто занят изучением практических дисциплин, экономики, юриспруденции, могут испытать сильный интерес к конкретному вопросу, предмету, теме, или к новому материалу. В законотворческих или судебных процессах появится необходимость рассмотреть скрытый, но важный аспект, собрать курьезные, неочевидные сведения и мнения.

Близнецы