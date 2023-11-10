Благоприятный аспект между Солнцем и Юпитером в течение этого дня окажет положительное воздействие на все происходящие события и складывающиеся ситуации. Расшириться мировоззрение, и увеличится широта взглядов на происходящее. Сейчас вы сможете отчетливо увидеть перспективу и вероятные пути развития текущей ситуации в будущем, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 10 НОЯБРЯ ⟩ Овнам покорятся вершины, а Тельцам предстоит нравственная борьба в уединении
Этот день окажется удачным периодом для начинаний, расширения собственного влияния, обучения и получения новых знаний. Это благоприятный день для начала длительного путешествия или переезда на новое место жительства. День подарит большинству людей оптимизм, увеличит запас сил, позволит качественно работать и выполнять свои обязанности с энтузиазмом.
Овен
В течение дня у вас появится подходящее настроение для того, чтобы взять последнюю из намеченных на ближайшее время вершин, преодолеть последнюю трудность. Не проводите этот день в бездействии, несмотря на то, что все основные направления уже проработаны и освоены. Вы можете испытать порыв великодушия, щедрости, или желание изменить что-то в домашней обстановке, собственных привычках. Мужчины, стремящиеся завоевать сердце и руку любимой женщины, способны на яркий, впечатляющий поступок - например, на противодействие традиционным авторитетным мнениям и фигурам.
Телец
В уединении вам предстоит духовная или нравственная борьба. Вам придется скрыть свои единоличные потребности или заняться их удовлетворением втайне от других, чтобы не вызвать нареканий со стороны представителей закона, носителей авторитета, власти. Те, кто занят изучением практических дисциплин, экономики, юриспруденции, могут испытать сильный интерес к конкретному вопросу, предмету, теме, или к новому материалу. В законотворческих или судебных процессах появится необходимость рассмотреть скрытый, но важный аспект, собрать курьезные, неочевидные сведения и мнения.
Близнецы
Вы будете активны в открытии или освоении нового. Вам будет легче, чем всегда, пойти на какую-либо авантюру - например, решиться на рискованную и необычную финансовую операцию, не моргнув глазом. Несмотря на многочисленные возможности поживиться интересной информацией, старайтесь не разбрасываться. Если вы сумеете сконцентрировать свою волю и умения на достижении важной цели, то преодолеете существенное препятствие, выиграете в трудной или опасной ситуации. Лишь от вас зависит, завоюете ли вы уважение своего партнера, учителя, покровителя, или подорвете его своим легкомыслием.
Рак
Ваша целеустремленность может вызвать осуждение партнера или, как минимум, доставить ему некоторые неудобства. В нетерпении получить желаемое, вы способны противоречить собственным же утверждениям, обещаниям и принципам. Чтобы рисковать доверием других людей, у вас должно быть веское основание. Иначе, пытаясь сделать как лучше, в итоге вы навлечете на себя возмущение тех, кто на вас надеялся, был уверен в вашей надежности, практичности, предсказуемости. Таким веским основанием может стать развитие собственного бизнеса, карьерный или личностный рост, благие намерения в отношении близких.
Лев
Благоприятный день для расширения и обновления своих возможностей. Но за улучшение, которое кажется вам естественным, полагающимся вам по праву, все же придется заплатить более высокой, чем обычно, отдачей энергии. Вы можете заложить хорошую основу для быстрого профессионального роста. Также это неплохое время для того, чтобы ознакомиться с новыми почетными обязанностями, статусом, освоиться с ролью учителя, духовного или интеллектуального лидера. Чем больше требований вы предъявите себе сами, презрев неудобства и материальный комфорт, тем большего, в итоге, добьетесь.
Дева
Кризисная ситуация вряд ли напугает вас. Скорее, она вдохновит вас на перемены и дальнейший рост, профессиональный или творческий. Используйте возможности этого дня, чтобы преодолеть непонимание с домашними, резко улучшить обстановку в семье, отношения с детьми или родителями. Рискованный шаг может доставить вам беспокойство, но в ближайшей перспективе закончится удачей. Свои любовные, сексуальные связи вы также сумеете вывести на новый уровень. Но в интимных отношениях вам следует быть осмотрительнее. Не торопите события, почаще оглядывайтесь на свои реальные возможности.
Весы
Постарайтесь разделить, понять потребности своего партнера, делового или брачного. Для этого достаточно вместе принять участие в каком-либо мероприятии, или выслушать его мнение на этот счет. Супругам полезно посмотреть под новым углом на жизнь своих детей и попробовать найти с ними точки соприкосновения. Не смущайтесь тем, что такая панибратская заинтересованность в делах молодежи расходится с привычками старшего поколения. Попутно вы сможете лучше разобраться в мотивах, которые заставляют другого человека участвовать в вашей жизни - например, в формировании ваших доходов и расходов.
Скорпион
Вам придется немного отвлечься от интересного и полезного общения, с философским подтекстом или долговременным практическим уклоном. В течение дня вам предстоит поработать, выполняя свои непосредственные обязанности или заботясь о здоровье, своем и близких. Вместо привычных разговоров на привычные глобальные темы вам стоило бы озадачиться поисками единственно верного ответа на один (максимум - два) конкретных вопроса. Эти поиски обязательно дадут результат, расширят ваши возможности, а в недалекой перспективе принесут еще и выгоду, либо моральное удовлетворение.
Стрелец
День располагает к откровенности и открытости, к естественному и радостному самопроявлению. Если вам дороги ваши тайные дела и намерения, последите за собой, иначе зайдете слишком далеко и в простоте душевной расскажете о своей секретной деятельности тем, кто ничего не должен о ней знать. Устройте себе отдых, поболтайте на досуге о сиюминутных вещах. Свидание с любимым человеком доставит вам истинное удовлетворение, эмоциональный комфорт, подчеркнет силу чувств, на которую вы способны. Вы будете готовы щедро одарить тех, кого любите, всем, что имеете в своем распоряжении.
Козерог
Ваша активность временно переходит в сферу семьи и быта. К ней вы можете испытать сильный интерес, пожертвовав ради нее частью своего времени. К тому же, супруг или родитель способен (справедливо) упрекнуть вас в том, что вы страдаете высокомерием и не желаете заниматься семейными нуждами. Разочаруйте своих обвинителей, проявите заботу о домашнем очаге. Потрудившись, вы получите удовлетворение от сделанного. Правильная организация домашних дел будет косвенно способствовать оригинальным идеям, связанным с тратой ваших личных денег, или их сохранению хитрым, необычным способом.
Водолей
В ходе общения развивайте лишь остро интересующие вас темы. Самостоятельность суждений предпочтительнее, чем излишняя дипломатичность. Отслеживайте остальные особенности беседы попутно, для того, чтобы не потерять из виду общий контекст. Такая сосредоточенность на главном даст вам возможность выиграть в споре идей и мнений, протолкнуть и ярко обрисовать свои тайные и прочные убеждения. Если вы и не найдете в этой борьбе соратников, то внимание приятных, симпатичных людей вам гарантировано. Возможно, это окажутся люди издалека, представители другой страны или культуры.
Рыбы
Чтобы потратить деньги на желаемую покупку, вам придется преодолеть некоторые препятствия. Расстраиваться не стоит: в результате радость от приобретения будет еще выше. Если вы хотите купить вещь импортного производства, то вначале ознакомьтесь с правилами, регламентирующими ее покупку и эксплуатацию (недолгое время, которое на это уйдет, будет потрачено не впустую). В разовых финансовых играх, рисках, спекуляциях вас также ожидает успех. Это полезное время для тех Рыб, которые надеются научиться управлять своим имуществом, но боялись подступиться к этому процессу