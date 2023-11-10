LIMON LIVE ⟩ Таллиннские подростки рассказали, какого цвета идиоты

Сегодняшний наш выпуск Limon LIVE мы посвятим отечественному кинематографу и дебюту молодых таллиннских ребят на кинофестивале PÖFF, которые сняли первый короткометражный фильм продолжительностью 20 минут и назвали его - «Бесцветная». Самое удивительное, что режиссеру картины - Алексу Хокконену - всего 17 лет. В студию к Свете и Эдгару с ним пришел оператор Даниэль Гедз, а также продюсер фильма - Никита Фатеев.
Если говорить коротко об истории, то в фильме всё очень просто. Главная героиня ищет СЕБЯ посредством случайных встреч с разнообразными личностями. Преодолев различные испытания, она учится лучше понимать как себя, так и окружающий мир. Короткометражный фильм снят по мотивам книги «Кругом одни идиоты».
Осенью 2022 года режиссер Алекс прочитал ту самую книгу, с которой всё и началось. «У меня была давно идея заснять свой короткометражный фильм, так как я переходил в 11-й класс, то мне надо было сделать исследовательскую работу, и я решил всё это соединить между собой. И тут пришел на помощь Никита, он поддержал», - говорит режиссер.
Какого же цвета идиоты? «Там четыре главных цвета (в книге - прим.ред.) - красный, зеленый, синий и желтый. У нас в короткометражном фильме используются красный, зеленый и синий. Желтый не вместился, к сожалению. Главная героиня бесцветная, потому что ищет себя, она пытается понять через этих людей, которых встречает в своей жизни, кто она есть. Я подумал, что я зеленого цвета. Это более спокойный, ленивый, любят помогать людям. А Эдгар - желтый. Экстравертный, любит общаться», - говорит Алекс Хокконен.
«Моя задача на съемках была - успокаивать всех, чтобы все могли сосредоточиться на том, что нужно снять достаточно много материала. Работы над фильмом длились пять дней, все короткометражные фильмы снимаются пять дней, мы вложились», - говорит продюсер Никита Фатеев.
Фильм снимался в августе. Люди очень часто подходили к съемочной группе и спрашивали, что тут происходит. Снимали они в разных локациях в Таллинне - в парке Таммсааре, в Копли, в национальной библиотеке, в торговом центре Viru. «Съемки фильма производят очень большое впечатление на людей. Много техники, актеров - привлекает внимание», - говорит продюсер Никита Фатеев.
В сегодняшнем выпуске ребята также расскажут, как получили финансирование. Несмотря на это, режиссер откладывал деньги на съемки. Но теперь, после успеха на фестивале PÖFF, они мечтают о полнометражном фильме.
«Ляпы были даже с моей стороны. Они бывают со всех сторон. Кто-то на улице к вам подходит, начинает мешать. Во время съемки к нам подходили, спрашивали, что мы тут делаем. Приходилось подходить к людям и объяснять. Нам надо снять, а они начинают танцевать там на заднем плане. Есть ребята, которые начинают специально мешать. Группа из подростков начала танцевать на фоне. Для них это смешно. Я подошел, сказал, попросил отойти», - сказал оператор Даниэль Гедз.
По словам режиссера, он очень часто прислушивался к своим коллегам, так как считает их более опытными, но он тоже что-то говорил.
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