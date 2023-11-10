LIMON LIVE ⟩ Таллиннские подростки рассказали, какого цвета идиоты

Если говорить коротко об истории, то в фильме всё очень просто. Главная героиня ищет СЕБЯ посредством случайных встреч с разнообразными личностями. Преодолев различные испытания, она учится лучше понимать как себя, так и окружающий мир. Короткометражный фильм снят по мотивам книги «Кругом одни идиоты».

Осенью 2022 года режиссер Алекс прочитал ту самую книгу, с которой всё и началось. «У меня была давно идея заснять свой короткометражный фильм, так как я переходил в 11-й класс, то мне надо было сделать исследовательскую работу, и я решил всё это соединить между собой. И тут пришел на помощь Никита, он поддержал», - говорит режиссер.

Какого же цвета идиоты? «Там четыре главных цвета (в книге - прим.ред.) - красный, зеленый, синий и желтый. У нас в короткометражном фильме используются красный, зеленый и синий. Желтый не вместился, к сожалению. Главная героиня бесцветная, потому что ищет себя, она пытается понять через этих людей, которых встречает в своей жизни, кто она есть. Я подумал, что я зеленого цвета. Это более спокойный, ленивый, любят помогать людям. А Эдгар - желтый. Экстравертный, любит общаться», - говорит Алекс Хокконен.