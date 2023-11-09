Дочь Брюса Уиллиса поделилась новостями о состоянии тяжелобольного отца

В феврале близкие Брюса Уиллиса объявили в социальных сетях, что ему поставили диагноз лобно-височная деменция (ЛВД). Младшая дочь голливудского актера от Деми Мур Талула в свежем выпуске «Шоу Дрю Бэрримор» рассказала, как сегодня чувствует себя отец, а также ответила на вопрос, почему семья решила открыто говорить о его диагнозе.
«С одной стороны, это то, чем сейчас действительно живет наша семья, но также для нас очень важно распространять информацию о ЛВД…» - заявила Талула. Она добавила, что открыто делиться с общественностью тем, с чем звездная семья сталкивается сейчас на фоне болезни отца, - это для них возможность помочь другим людям пережить похожие обстоятельства.
Когда Дрю Бэрримор спросила Талулу, в каком состоянии сегодня находится Брюс Уиллиса, девушка ответила: «Он тот же самый... и я поняла, что это лучшее, чего можно сейчас желать... И то, что я вижу сейчас рядом с ним, - это любовь. И это мой отец, и он меня любит», - подытожила дочь знаменитого актера.
Напомним, Таллула - младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, у которых также есть 35-летняя Румер и 32-летняя Скаут. Одна из самых красивых голливудских пар заключила брак в 1987 году и расторгла его в 2000-м.