Андрей Данилко сообщил о горе, случившемся в его бэнде

Украинский артист Андрей Данилко сообщил о горе, которое произошло у одного из участников его бэнда Верки Сердючки, пишет ТСН.
На странице в Instagram Данилко разместил черно-белый кадр, на котором изображен сын музыканта коллектива Сердючки Артура Кульповича Эрик. Исполнитель сообщил, что парень погиб на фронте, защищая Украину:
«Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…» – подписал фото с защитником Андрей Данилко.
Отметим, что всего месяц назад украинский воин отпраздновал день рождения.
Поклонники Данилко выразили соболезнования его музыканту и поблагодарили, что его сын защищал Украину:
Низкий поклон герою, соболезнование родным
Что может быть хуже горя, чем хоронить ребенка. Искренние соболезнования, сил вам, чтобы пережить эту беду
Склоняю голову… Вечная и светлая память герою!