Андрей Данилко сообщил о горе, случившемся в его бэнде

На странице в Instagram Данилко разместил черно-белый кадр, на котором изображен сын музыканта коллектива Сердючки Артура Кульповича Эрик. Исполнитель сообщил, что парень погиб на фронте, защищая Украину:

«Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…» – подписал фото с защитником Андрей Данилко.

Отметим, что всего месяц назад украинский воин отпраздновал день рождения.

Поклонники Данилко выразили соболезнования его музыканту и поблагодарили, что его сын защищал Украину: