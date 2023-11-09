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Андрей Данилко сообщил о горе, случившемся в его бэнде

Limon.ee
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Верка Сердючка с "мамой"
Верка Сердючка с "мамой" Фото: Промо

Украинский артист Андрей Данилко сообщил о горе, которое произошло у одного из участников его бэнда Верки Сердючки, пишет ТСН.

На странице в Instagram Данилко разместил черно-белый кадр, на котором изображен сын музыканта коллектива Сердючки Артура Кульповича Эрик. Исполнитель сообщил, что парень погиб на фронте, защищая Украину:

«Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…» – подписал фото с защитником Андрей Данилко.

Отметим, что всего месяц назад украинский воин отпраздновал день рождения.

Поклонники Данилко выразили соболезнования его музыканту и поблагодарили, что его сын защищал Украину:

Низкий поклон герою, соболезнование родным

Что может быть хуже горя, чем хоронить ребенка. Искренние соболезнования, сил вам, чтобы пережить эту беду

Склоняю голову… Вечная и светлая память герою!

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