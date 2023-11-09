Названы десять лучших в мире рождественских ярмарок: вошла ли в список Эстония?

Как пишет Mirror, список, составленный Planet Cruise, учитывает шесть различных факторов: количество киосков; открытые даты; рейтинги TripAdvisor; обзоры TripAdvisor; объем поиска в Google и данные хэштегов Instagram.

В десятку самых лучших ярмарок в этом году входят:

Брайант-Парк, Нью-Йорк, США Мариенплац, Мюнхен в Германии Кельнский собор, Кельн в Германии Центральная площадь Кракова Rynek Glowny в Польше Базилика Святого Стефана, Будапешт, Венгрия Дворец Бленхейм, Вудсток в Соединенном Королевстве Зимняя страна чудес, Гайд-парк в Великобритании. Александерплац, Берлин в Германии Рынок Вроцлава, Вроцлав в Польше Лизеберг, Гетеборг в Швеции

Хотя до ярмарки, расположенной на первом месте - Bryant Park Winter в Нью-Йорке – вам предстоит многочасовой перелет, однако она того стоит.

В парке, расположенном в центре Манхэттена, есть бесплатный каток площадью 1500 квадратных метров. В деревне есть 180 киосков от самых разных продавцов.

Второе место в этом году занимает мюнхенская площадь Мариенплац. Рынок имеет 25 618 отзывов на TripAdvisor и 50 киосков.

Третье место также расположено в Германии, в городе Кельн. Рядом с одним из самых великолепных соборов Европы можно найти обширный рынок из 150 прилавков, который открывается всего на 30 дней.

А вот Зимняя страна в Великобритании, которая в прошлом году занимала второе место, отброшена во вторую половину списка. Вполне возможно, причиной являются цены, ведь многие посетители неоднократно ранее жаловались на то, что Зимняя страна чудес слишком дорогая.