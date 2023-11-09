По сообщению Yle, социальная медиаплатформа Instagram вскоре станет платной. Предположения по этому поводу высказывались и раньше, но конкретные цены не назывались. Теперь стало известно, что за контент, не содержащий рекламы, придется платить в двузначную сумму. «Цена будет выше для пользователей Android и iPhone», - сообщает Yle.
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ВОТ И ВСЁ! ⟩ Instagram станет платным, пользователям Android и iPhone придется раскошелиться
Решение Meta, материнской компании Facebook и Instagram, конкретное: контент на обеих социальных медиаплатформах скоро станет платным. «Это говорит пользователям о том, что в Facebook мы платим за приватность, - комментирует эксперт. Однако в то же время платный контент означает возможность избавиться от рекламы».