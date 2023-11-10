Накануне Дня отца, который Эстония будет отмечать завтра, мы пообщались с отцом девятерых детей с Валерием Коваленко. В прошлом успешный бизнесмен, а сейчас примерный семьянин рассказал, каково это - быть главой большой семьи и как воспитывать детей, чтобы потом ими гордиться.

«Каждый мой ребенок индивидуален. Хоть одного бы из них не было - всё в жизни было бы неполноценно. Каждый - моя гордость», - говорит 77-летний Валерий о детях. На встречу с журналистами отец-рекордсмен принес несколько фотоальбомов и толстых папок с семейными снимками. Хобби Валерия - делать коллажи из фотографий своих детей. Девятикратный отец очень трепетно относится к семейным традициям: когда одна из его дочерей не смогла приехать на семейное торжество, на снимке он пририсовал ее к остальным при помощи фоторедактора.