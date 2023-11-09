БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ⟩ Известный музыкант стал жертвой карманников

«Мне трудно понять такие поступки. Как вам с этим живется?» спрашивает в социальных сетях музыкант Марек Садам, у которого в продуктовом магазине украли кошелек. Теперь Мареку остается надеется на полицию, пишет Elu24.
Марек Садам, отправившийся в среду вечером за покупками в магазин Kadaka Selver, никогда бы не подумал, что выйдет из него с пустыми руками и карманами. На кассе его кошелек был украден.
«Кто-то взяд и украл что-то очень для меня ценное, документы и деньги, для возвращения которых мне придется потратить много времени и сил. На записи с камеры наблюдения видно, как все это произошло. Отвратительно...», - пишет музыкант в социальных сетях.
«Мне трудно понять такие поступки. Как вам с этим живется? Неужели семья этого человека сидит за столом и ест за чужой счет. Воровство, каким бы искусным и великим оно ни было, все равно остается низким поступком», - сокрушается он.
Садам говорит, что, поскольку в магазине Kadaka Selver в это время было много людей, ему трудно поверить, что никто не заметил кражу. «Это действительно отражение нашей жизни!», - говорит музыкант, добавляя, что единственная надежда теперь - на полицию и команду Selver. «Если только человек сам не сдастся полиции. Это было бы очень смело...», - подмечает Марек.
«Самое парадоксальное, что теперь мне приходится петь еще больше. Так что жду приглашений. Ощущение, конечно, неприятное. Теперь я расплачиваюсь пением», - признается музыкант.
Садам уточнил для прессы, что бумажник был черного цвета. «В нем был полный комплект документов. Поскольку я только что положил в бумажник крупную сумму наличных, пропали и они...», - не теряет надежды музыкант. «Я знаю, что это может показаться странным, но эта вещь имела большую эмоциональную ценность. Это был подарок от важного для меня человека».
«Я хочу чтобы этот вор был найден и чтобы никто больше не пострадал. Человек, который остался незамеченным за таким делом, будет продолжать поступать так и дальше. Причиняя вред многим и усложняя им жизнь», - подвел итог Садам.