БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ⟩ Известный музыкант стал жертвой карманников

Марек Садам, отправившийся в среду вечером за покупками в магазин Kadaka Selver, никогда бы не подумал, что выйдет из него с пустыми руками и карманами. На кассе его кошелек был украден.

«Кто-то взяд и украл что-то очень для меня ценное, документы и деньги, для возвращения которых мне придется потратить много времени и сил. На записи с камеры наблюдения видно, как все это произошло. Отвратительно...», - пишет музыкант в социальных сетях.

«Мне трудно понять такие поступки. Как вам с этим живется? Неужели семья этого человека сидит за столом и ест за чужой счет. Воровство, каким бы искусным и великим оно ни было, все равно остается низким поступком», - сокрушается он.

Садам говорит, что, поскольку в магазине Kadaka Selver в это время было много людей, ему трудно поверить, что никто не заметил кражу. «Это действительно отражение нашей жизни!», - говорит музыкант, добавляя, что единственная надежда теперь - на полицию и команду Selver. «Если только человек сам не сдастся полиции. Это было бы очень смело...», - подмечает Марек.

«Самое парадоксальное, что теперь мне приходится петь еще больше. Так что жду приглашений. Ощущение, конечно, неприятное. Теперь я расплачиваюсь пением», - признается музыкант.

Садам уточнил для прессы, что бумажник был черного цвета. «В нем был полный комплект документов. Поскольку я только что положил в бумажник крупную сумму наличных, пропали и они...», - не теряет надежды музыкант. «Я знаю, что это может показаться странным, но эта вещь имела большую эмоциональную ценность. Это был подарок от важного для меня человека».