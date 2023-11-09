Мэрилин Керро рассказала правду об отношениях с Шепсом: «Хочешь меня? Тогда ты должна принять третьего человека»

«Если ты свой рот откроешь, тогда мы...»

Эстонская ведьма раскрыла, что их отношения были ненастоящими, по крайней мере, со стороны Александра Шепса. «Мы никогда не жили вместе, никогда. Я сняла четырехкомнатную квартиру. Надеялась, что мы будем там жить, но, конечно, я жила там одна. Адрес даже помню: Нижегородская улица, 56а. Вот там я жила. А квартира была - 34, если я не ошибаюсь. Но он там никогда не жил и ни разу даже не ночевал», - вспоминает она.

Оказалось, что даже когда ведьма оставалась ночевать у Шепса, она спала на диване в отдельной комнате. «Всегда когда я ночевала у него, была надежда: что-то будет, его будет тянуть ко мне. Но я всегда спала в другой комнате», - делится Керро. Ведьма призналась, что в 2016 году из-за всего этого пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток.