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ОДИН В ОДИН ⟩ «Никакой оригинальности!» Известного эстонского блогера поймали на плагиате

Геттер Трумси
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Фото: Kuvatõmmis Instagramist / Kuvatõmmised Youtube'ist / Elu24 kollaaž

«Мы считаем, что такое копирование один в один - это неправильно!» – именно с такими словами обратились в редакцию Elu24. Речь идет об известном эстонском создателе контента Маркусе Синивеэ, который якобы скопировал свой первый ролик на YouTube у иностранца. Негативные комментарии, как утверждается, были удалены Синивеэ, а сам создатель контента от комментариев воздержался, пишет Elu24.

В ноябре Маркус Синивеэ, создатель контента, прославившийся на платформе TikTok, сделал большой шаг на Youtube. Видеоролик Синивеэ на YouTube, опубликованный 1 ноября, называется «Я летал самым дешевым рейсом каждый день в течение целой недели» и рассказывает об эстонце, путешествующем дешевыми рейсами.

Видео с таким же названием, начинающееся той же фразы и с таким же стилем монтажа было и у британского блогера Бена Морриса. Однако видеоролик англичанина был размещен десять месяцев назад и на сегодняшний день имеет более 2,4 миллионов просмотров, в то время как видеоролик Синивеэ набрал чуть более 16 тысяч просмотров примерно за неделю.

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