ОДИН В ОДИН ⟩ «Никакой оригинальности!» Известного эстонского блогера поймали на плагиате

В ноябре Маркус Синивеэ , создатель контента, прославившийся на платформе TikTok, сделал большой шаг на Youtube. Видеоролик Синивеэ на YouTube, опубликованный 1 ноября, называется «Я летал самым дешевым рейсом каждый день в течение целой недели» и рассказывает об эстонце, путешествующем дешевыми рейсами.

Видео с таким же названием, начинающееся той же фразы и с таким же стилем монтажа было и у британского блогера Бена Морриса. Однако видеоролик англичанина был размещен десять месяцев назад и на сегодняшний день имеет более 2,4 миллионов просмотров, в то время как видеоролик Синивеэ набрал чуть более 16 тысяч просмотров примерно за неделю.