«Мы считаем, что такое копирование один в один - это неправильно!» – именно с такими словами обратились в редакцию Elu24. Речь идет об известном эстонском создателе контента Маркусе Синивеэ, который якобы скопировал свой первый ролик на YouTube у иностранца. Негативные комментарии, как утверждается, были удалены Синивеэ, а сам создатель контента от комментариев воздержался, пишет Elu24.
Для подписчиков
ОДИН В ОДИН ⟩ «Никакой оригинальности!» Известного эстонского блогера поймали на плагиате
В ноябре Маркус Синивеэ, создатель контента, прославившийся на платформе TikTok, сделал большой шаг на Youtube. Видеоролик Синивеэ на YouTube, опубликованный 1 ноября, называется «Я летал самым дешевым рейсом каждый день в течение целой недели» и рассказывает об эстонце, путешествующем дешевыми рейсами.