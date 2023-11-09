Друг Леонтьева рассекретил его местонахождение и заявил, что артист не вернется в Россию

В интервью одному из российских изданий Герцман поделился, что Леонтьев вместе со своей женой Людмилой Исакович живет в США, в Майами. Мол, там он жилье приобрел давно, поскольку хотел свободно ходить по улицам, где бы его никто не узнавал.

Также Герцман отметил, что у Леонтьева нет в планах возвращаться в Россию и объяснил причину: «Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. А лет ему прилично», - сказал Герцман.

Тем самым друг Леонтьева намекнул на позицию певца, что он против полномасштабной войны. И что в России, его бы признали «иноагентом» из-за осуждения политики Путина.

Герцман добавил, что и возвращаться на сцену Леонтьев не намерен: «К активной концертной деятельности он уже не вернется. Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он бы спел с удовольствием».