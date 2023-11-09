Друг Леонтьева рассекретил его местонахождение и заявил, что артист не вернется в Россию

Друг российского певца Валерия Леонтьева, деятель искусств Михаил Герцман рассказал, где находится артист. Об этом пишет ТСН.
В интервью одному из российских изданий Герцман поделился, что Леонтьев вместе со своей женой Людмилой Исакович живет в США, в Майами. Мол, там он жилье приобрел давно, поскольку хотел свободно ходить по улицам, где бы его никто не узнавал.
Также Герцман отметил, что у Леонтьева нет в планах возвращаться в Россию и объяснил причину: «Я думаю, что сейчас не та атмосфера в России, чтобы вернуться. Он не понимает, что происходит. Многих признают иноагентами. А лет ему прилично», - сказал Герцман.
Тем самым друг Леонтьева намекнул на позицию певца, что он против полномасштабной войны. И что в России, его бы признали «иноагентом» из-за осуждения политики Путина.
Герцман добавил, что и возвращаться на сцену Леонтьев не намерен: «К активной концертной деятельности он уже не вернется. Он наездился по гастролям. Мне всегда его было жалко. Он приезжал, бросал вещи в стиральную машину. Ему ездить надоело, хотя он бы спел с удовольствием».
Отметим, что год назад Валерий Леонтьев уехал из России. Ни разу он не высказал свою позицию по поводу полномасштабной войны. Впрочем, вместо него его отношение к вторжению высказывают друзья. Недавно латвийская певица Лайма Вайкуле, поддерживающая Украину, говорила о Леонтьеве, что он «очень классный человек, который не изменил себе». После чего поклонники заключили, что если Вайкуле, которая активно осуждает действия Путина, так отзывается о Леонтьеве, то и он солидарен с мнением звездной подруги.