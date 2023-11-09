Американскую певицу Мэрайю Кэри обвинили в плагиате и в том, что она нарушила авторские права. Это утверждает американский музыкант Энди Стоун. Он подал иск против певицы в суд штата Калифорния и требует почти 20 миллионов евро. Энди считает, что он является соавтором одном из главных хитов Кэри - рождественской песне «All I Want for Christmas is You». Об этом пишет Fox News.
Известная певица может потерять почти 20 миллонов евро из-за обвинений в плагиате. Речь идет о главном хите Рождества
Стоун, вокалист Vince Vance and the Valiants, стал соавтором своей песни под названием «All I Want for Christmas is You» в 1989 году. Стоун обвинил Кэри и ее команду в копировании «композиционной структуры» его песни.
Кэри «напрямую» скопировала текст из хита Стоуна 1989 года, и «примерно 50%» песни является нарушением авторских прав, заявили в судебных документах.
Стоун утверждает, что Кэри и ее команда «несомненно» имели доступ к его версии «All I Want for Christmas is You» из-за ее «широкого коммерческого и культурного успеха». Песня Стоуна много лет находилась в чартах Billboard, а его группа исполнила ее во время выступления в Белом доме весной 1994 года - в том же году, когда была выпущена песня Кэри.
Согласно судебным документам, выступление в Белом доме вернуло песню «Vince Vance and the Valiants» в чарт Billboard Hot Country в 1994 году.
Стоун впервые подал иск на Кэри в июне 2022 года в суд Луизианы, а пять месяцев спустя суд отклонил иск.
Хит Кэри стал главным праздничным хитом с момента его выпуска в 1994 году. «All I Want for Christmas is You» возглавил Billboard Hot 100, и было продано более 10 миллионов копий.
Ранее певица рассказала, как появилась эта песня, в интервью журналу W Magazine. «Идея о том, чтобы я выпустила рождественский альбом, вообще исходила от звукозаписывающей компании. Это было в начале моей карьеры, и я думала, что мне еще немного рано этим заниматься, но я подумала: "Ну, я люблю Рождество". В детстве у меня были очень грустные рождественские праздники, но я всегда стараюсь найти в них яркий свет», - по словам Кэри они старались создать вневременной хит, который бы звучал хорошо даже годы спустя.
Но по ее словам, она никогда не пыталась себе представить, что эта песня станет настолько популярной и принесет ей столько денег.
«Кэри извлекла выгоду, нарушив авторские права», - утверждается в иске Стоуна. По его словам, о его песне все забыли, а «All I Want for Christmas is You» в исполнении Мэрайи стала неотъемлемой частью популярной культуры. Имя же самой Кэри для многих превратилось в синоним рождественского сезона.
Действительно, с момента выхода «All I Want for Christmas is You» в исполнении Мэрайи было продано более 10 миллионов копий этого хита.
Впрочем, этот хит уже успел изрядно надоесть даже самым преданным любителям Рождества. В Британии, в 2019 году был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, какая рождественская песня является самой раздражающей и надоедливой. И оказалось, что «All I Want for Christmas is You» Мэрайи Кэри занимает первое место.