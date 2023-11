Известная певица может потерять почти 20 миллонов евро из-за обвинений в плагиате. Речь идет о главном хите Рождества

Стоун, вокалист Vince Vance and the Valiants, стал соавтором своей песни под названием «All I Want for Christmas is You» в 1989 году. Стоун обвинил Кэри и ее команду в копировании «композиционной структуры» его песни.

Кэри «напрямую» скопировала текст из хита Стоуна 1989 года, и «примерно 50%» песни является нарушением авторских прав, заявили в судебных документах.

Стоун утверждает, что Кэри и ее команда «несомненно» имели доступ к его версии «All I Want for Christmas is You» из-за ее «широкого коммерческого и культурного успеха». Песня Стоуна много лет находилась в чартах Billboard, а его группа исполнила ее во время выступления в Белом доме весной 1994 года - в том же году, когда была выпущена песня Кэри.

Согласно судебным документам, выступление в Белом доме вернуло песню «Vince Vance and the Valiants» в чарт Billboard Hot Country в 1994 году.

Стоун впервые подал иск на Кэри в июне 2022 года в суд Луизианы, а пять месяцев спустя суд отклонил иск.