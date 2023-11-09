Известная певица может потерять почти 20 миллонов евро из-за обвинений в плагиате. Речь идет о главном хите Рождества

Ранее певица рассказала, как появилась эта песня, в интервью журналу W Magazine. «Идея о том, чтобы я выпустила рождественский альбом, вообще исходила от звукозаписывающей компании. Это было в начале моей карьеры, и я думала, что мне еще немного рано этим заниматься, но я подумала: "Ну, я люблю Рождество". В детстве у меня были очень грустные рождественские праздники, но я всегда стараюсь найти в них яркий свет», - по словам Кэри они старались создать вневременной хит, который бы звучал хорошо даже годы спустя.

Но по ее словам, она никогда не пыталась себе представить, что эта песня станет настолько популярной и принесет ей столько денег.

«Кэри извлекла выгоду, нарушив авторские права», - утверждается в иске Стоуна. По его словам, о его песне все забыли, а «All I Want for Christmas is You» в исполнении Мэрайи стала неотъемлемой частью популярной культуры. Имя же самой Кэри для многих превратилось в синоним рождественского сезона.

Действительно, с момента выхода «All I Want for Christmas is You» в исполнении Мэрайи было продано более 10 миллионов копий этого хита.