Эстонская ведущая стала жертвой ловких Интернет-мошенников. «Ты поначалу даже не понимаешь, что и делать»

В начале лета в социальных сетях стали появляться различные фейковые объявления, которые якобы рекламируют известные общественные деятели. «Новость заключалась в том, что зарплата на Эстонском телевидении настолько маленькая, и я нашла новую возможность заработать больше денег, инвестируя», - рассказывает ведущая Ану Вяльба в программе Ringvaade на ETV о том, как она тоже попала в лапы ловких мошенников. «Это фантастика!»