Чт, 9.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстонская ведущая стала жертвой ловких Интернет-мошенников. «Ты поначалу даже не понимаешь, что и делать»

Limon.ee
Facebook
Comments
Ану Вяльба.
Ану Вяльба. Фото: Taavi Sepp

В начале лета в социальных сетях стали появляться различные фейковые объявления, которые якобы рекламируют известные общественные деятели. «Новость заключалась в том, что зарплата на Эстонском телевидении настолько маленькая, и я нашла новую возможность заработать больше денег, инвестируя», - рассказывает ведущая Ану Вяльба в программе Ringvaade на ETV о том, как она тоже попала в лапы ловких мошенников. «Это фантастика!»

На сегодняшний день через различные рекламные объявления мошенники обманным путем завладели сотнями тысяч евро. «Меня крайне напугало то, в какой форме это все преподнесли», - говорит ведущая Ану Вяльба в программе Ringvaade на канале ETV.

«Новость заключалась в том, что зарплата на Эстонском телевидении настолько маленькая, и я нашла новую возможность заработать больше денег, инвестируя», - вспоминает Вяльба в передаче. Ведущая также добавляет, что в фальшивой новости говорится, что она давала интервью в передаче Esimene stuudio. Мошенники придумали интервью, которое было составлено в формате «вопрос-ответ», - поясняет Вяльба.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх