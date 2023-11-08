«Не русский – вместо хлеба маца, не русский – скажем прямо, еврей». Слепаков спел в поддержку израильтян, которые стали жертвами ХАМАС

Стрим был частью благотворительного онлайн-марафона в поддержку израильтян, которые пострадали от террористов. Соответствующее видео сперва было опубликовано в Telegram-канале «Коля Хадашот», а также растиражировано в сети.

В песне Слепаков спел о своем переезде в Израиль, а также предположил, что композиция станет хитом на стриминговой платформе Spotify.

«Не русский – вместо хлеба маца, не русский – скажем прямо, еврей», – поет он.

В конце Слепаков спел припев песни «Хава нагила».

Название песни является противоположностью пропагандистской песни российского исполнителя Шамана «Я русский».

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