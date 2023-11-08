Стало известно, как Мэттью Перри, безответно влюбленный в Дженнифер Энистон, пережил отказ

Внезапная смерть Мэттью Перри стала потрясением для его фанатов, семьи и коллег по сериалу «Друзья». Дженнифер Энистон, например, до сих пор не может прийти в себя. Их с Мэттью связывали особые отношения: актер был в нее влюблен еще до старта съемок ситкома, и она прекрасно об этом знала.
Звезды познакомились за три года до того, как их утвердили на роли в «Друзьях». У Перри тут же вспыхнули чувства. «Она меня сразу захватила и очень понравилась, - писал он в мемуарах, отрывки которых опубликовал The New York Post. - И у меня ощущение, что она тоже была заинтригована, - возможно, что-то бы да вышло». Однако Джен осторожно отказала приятелю, после того как он сообщил ей, что забронировал билеты на два концерта в один день. Спустя годы Мэттью понял, что был слишком настойчивым, это актрису якобы и оттолкнуло. Джен сказала ему, что хотела бы остаться друзьями, в ответ он выдал: «Это невозможно!»
Чувства Мэттью не угасли даже после того, как звезды стали проводить часы на съемочной площадке. «Я понял, что все еще влюблен. Наши приветствия и прощания были неловкими. <...> Но как можно не влюбиться в Дженнифер Энистон? В один момент я просто сказал себе: "Все, хватит"», - писал актер. Мэттью решил сосредоточиться на работе, и это помогло. Он шутил, что помешательство на подруге случилось из-за отсутствия интереса с ее стороны.
С годами странные отношения актеров переросли в крепкую дружбу. Дженнифер была одной из тех, кто поддерживал Мэттью в многолетней борьбе с наркотической и алкогольной зависимостями.