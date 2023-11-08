Стало известно, как Мэттью Перри, безответно влюбленный в Дженнифер Энистон, пережил отказ

Звезды познакомились за три года до того, как их утвердили на роли в «Друзьях». У Перри тут же вспыхнули чувства. «Она меня сразу захватила и очень понравилась, - писал он в мемуарах, отрывки которых опубликовал The New York Post. - И у меня ощущение, что она тоже была заинтригована, - возможно, что-то бы да вышло». Однако Джен осторожно отказала приятелю, после того как он сообщил ей, что забронировал билеты на два концерта в один день. Спустя годы Мэттью понял, что был слишком настойчивым, это актрису якобы и оттолкнуло. Джен сказала ему, что хотела бы остаться друзьями, в ответ он выдал: «Это невозможно!»