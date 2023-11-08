«Мама» Верки Сердючки выдала дочь замуж: фото со свадьбы

Так, Белоконь сообщила, что ее дочь Яна вышла замуж. На странице в Instagram звезда разместила атмосферный черно-белый кадр, на котором Яна запечатлена со своим мужем. Молодая пара на фото улыбается и шагает в светлое будущее.

Невеста выбрала изысканное белое платье, расшитое камнями, а в руках держала букет, возлюбленный девушки был в черном классическом костюме, белой рубашке, а пиджак мужчины украсила бутоньерка.

«S❤️Y» – коротко подписала фотографию Белоконь.

Где и когда состоялась свадьба, Инна Белоконь не сообщила, а также не рассказала, кто стал избранником ее дочери. Также неизвестно, присутствовал ли на свадьбе друг и коллега Инны, артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка.