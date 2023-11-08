ВИДЕО ⟩ Дженнифер Лопес резко отреагировала на фанатку Бена Аффлека: «Отвали, с*ка!»

Звездная семья накануне ужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

После ужина певица и оскароносный актер отправились к своему авто, где муж Джей Ло открыл ей дверь. Когда же Аффлек это сделал, мимо проезжала его фанатка, которая громко воскликнула: «Бен, я тебя люблю».

Впрочем, это не понравилось Дженнифер Лопес, которая вышла замуж за актера летом 2022 года. В гневе она воскликнула незнакомке: «Отвали, с*ка!»