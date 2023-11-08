Слухи о серийном насильнике сеют страх в эстонской глубинке, полиция дала объяснения

«Знаю, что одну нашли в районе Кубия, а другую - за Тамула», - пишут в одной из выруских групп в соцсети, насчитывающей более 25 000 участников, о том, что в Выру объявлен в розыск насильник. Однако, насколько известно полиции, таких случаев не было, и сотрудники веб-полиции выясняют, как подобная информация начала распространяться в социальных сетях, пишет Elu24.
«В Выру орудует насильник на белом микроавтобусе, он что-то вкалывает. Двух девочек нашли валяющимися где-то, а третья на данный момент пропала», - пишет анонимный автор в группе Võrukad! 25,0 tuh liiget в Facebook, что в последние дни в Выру происходит много подобных ужасов.