Известный певец умер после укуса паука: ему было всего 28 лет

По данным Daily Мail, инцидент произошел еще 31 октября. Именно в этот день артист пострадал от укуса членистоногого. После укуса у Дарлина появился большой синяк на лице, а через несколько дней и аллергия.

Как рассказала супруга музыканта, ее муж плохо себя чувствовал, постоянно испытывал усталость. Поэтому он решил обратиться за помощью к врачам. Медики назначили ему лечение и отправили домой.

Однако легче Мораису не становилось. 5 ноября его госпитализировали, а уже на следующий день он скончался прямо в больнице.

Кроме того, от укуса паука пострадала и его падчерица. Ее состояние стабильное, она находится под наблюдением врачей.

Дарлин Мораис начал заниматься музыкой в 15 лет. У него была своя группа, с которой он выступал в штате Токантинс, а также в соседних штатах.

Близкие артиста говорят, что он был человеком с большой душой. Мораис всегда всем помогал и часто улыбался.