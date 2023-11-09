ГОРОСКОП НА 9 НОЯБРЯ ⟩ Девам будет сопутствовать удача при заключении соглашений, а для Стрельцов это удачный день для переезда

Любые дела, которые потребуют от вас активности и большого количества энергии и сил, лучше всего планировать на первую половину этого дня. Однако планировать свою активность на этот период следует заранее. Необходимо также стремиться четко следовать плану, так как сейчас ваши организаторские способности заметно ослабнут, пишет Dvorec.
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Первая половина дня также благоприятна для занятия спортом и активного отдыха. Вторая половина дня окажется менее благоприятной. В этот период нежелателен флирт и новые знакомства. Ваше кокетство может быть неверно воспринято, что сулит вам не самые положительные последствия. Вечернее время также не лучшее время для посещения массовых мероприятий, совершения покупок.
Овен
Члены семьи обязательно поддержат вас в ваших личных творческих инициативах, помогут преодолеть кризис и выйти на очередной, более серьезный уровень развития. При этом они с большими оговорками соглашаются на то, каких партнеров вы выбираете, к каким идеалам и чувствам стремитесь. Их эмоции по этому поводу будут неожиданно глубоки, тщательно скрываемы, и узнать о них вы можете случайно. Постарайтесь не видеть в этой таинственности подвох или заговор. Близкие всего лишь сильно переживают за вас и ваши успехи, желают вам добра и боятся повредить излишней откровенностью.
Телец
В кризисной ситуации, связанной с любовью, сексом, совместным имуществом, вы захотите проявить решительность. Следите, чтобы ваши решения согласовывались с обстановкой, а не были вызваны лишь личными глубокими переживаниями, не поддавайтесь внезапным перепадам настроений. Активное действие предпочтительнее бурных эмоций. Опирайтесь на дружбу и проверенное партнерство. Если ваши текущие интересы будут находиться в одном русле с интересами коллектива, вы только выиграете. Единомышленники вдохновят вас на новое дело, бескорыстно поддержат в полуофициальных, необычных действиях.
Близнецы
Активность в выполнении повседневных обязанностей, уверенность в своем профессионализме придадут вам сил, сделают по-настоящему бесстрашным человеком. Упорно работая и не перекладывая ни на кого свои дела, вы добьетесь осуществления текущих целей, которые себе поставили. Возможно, вы достигнете этого неожиданным путем. Не отвергайте помощь друга или работодателя, так как ваши интересы в данный момент являются общими, или как минимум сходными. Кроме того, их интуиция или свежий оригинальный подход помогут вам сделать непростой выбор в сомнительной или двойственной ситуации.
Рак
Несмотря на мощный накал страстей, который может стать выматывающим, это хороший день. На эмоциональной топливе, вдохновляющем вас, вы сумеете совершить настоящий прорыв. Есть смысл активно заняться продвижением творческого проекта, делами собственных детей, контактами с представителями иностранных ведомств, авторитетных структур. Отдайте предпочтение обновлению - и в работе, и в чувствах, и в отношениях с людьми вообще, смело преодолевайте страх мелких необратимых перемен. Во второй половине дня не перегружайтесь, завершайте начатые инициативы, готовьтесь к новому этапу действий.
Лев
День подходит для взятия долговых обязательств, связанных с домашними делами, семейным или партнерским имуществом, для таких операций, как залог, выкуп, кредит, оплата коммунальных услуг. Можно обновить условия своего проживания в доме, в том числе финансовые, сделать их чуть менее официальными. Мероприятия, связанные со страхованием, наследованием, приобретением недвижимости, лучше осуществлять лично. Благоприятны контакты с представителями налоговой инспекции, но романтические или сексуальные отношения в них могут стать помехой. Возможны переживания из-за безопасности детей.
Дева
День удачен для заключения деловых договоренностей и дружеских соглашений, бескорыстной помощи (например, консультаций). Ваши родители или другие члены семьи могут негативно отнестись к тому, как и с кем вы общаетесь, и на этой почве с их стороны возможно эмоциональное давление, взрыв чувств, попытки манипуляции. Вас могут обвинить в том, что вы пренебрегаете потребностями близких, не любите их. Активная физическая или интеллектуальная деятельность послужит прекрасным громоотводом, позволит вам не обращать на внезапные перепады чужих настроений слишком большого внимания.
Весы
Вы чувствительнее обычного к мнению людей о вас, а также к получаемым сведениям и впечатлениям вообще. Если начнете покорно поддаваться чужому давлению, внушению, или попытаетесь подчинить себе других, то возможно внезапное ухудшение самочувствия, причем именно на психологической почве. Позитивное влияние окажут новые методы работы или лечения. Общий активный образ жизни, перестройка питания, режима дня также направят мысль в нужную сторону, не дадут стать игрушкой обстоятельств. Новые медицинские рекомендации проверяйте сразу в действии, не мучаясь подозрениями и опасениями.
Скорпион
У вас достаточно энергии и для упорного труда, и для активных развлечений. Вы способны вложить всю душу в то, что делаете, к чему стремитесь. В случае сильных колебаний, попробуйте применить новый, необычный способ отдыха (или переключения внимания). Так вы быстрее найдете выход из противоречий, связанных с поставленной себе целью. Первая половина дня обещает наиболее результативные действия и решения. Ближе к вечеру станут важнее мощные эмоции и властные инстинктивные потребности. Это обстоятельство будет особенно благотворным, если вы заняты творчеством.
Стрелец
Хорошее время для переезда на новое место жительства (особенно значительно удаленное от прежнего), а также для обновления связи с родственниками, живущими далеко от вас. Удачен семейный бизнес, связанный с оказанием услуг, ночным или вечерним графиком работы, организацией отдыха, развлечений, с секретностью, расследованиями, с творчеством. Вы можете узнать новые факты из истории своей семьи или биографии родителей. Кто-то из друзей или партнеров способен позавидовать вашим успехам, не высказывая своих чувств прямо и открыто, или, наоборот, проявить излишнюю симпатию, привязчивость.
Козерог
Вы сможете неожиданно получить помощь от партнеров, родных, знакомых, и с еще большим удовлетворением оказать великодушные услуги им. Активное содействие в розыске и получении нужной информации, в обмене контактами, адресами, в завязывании знакомств - наиболее вероятные формы такой помощи. В то же время старайтесь сохранять ровное отношение ко всем, насколько это у вас получится, и ориентироваться в обработке получаемых сведений на логику, а не на тайно мучающие вас эмоции. Роль заинтересованного посредника, всей душой болеющего за дело, сегодня может плохо для вас кончиться.
Водолей
Риск - благородное дело. Если считаете, что ваша фантастическая цель недостижима без него, то попробуйте рискнуть частью собственных денег. Для попыток применить новые методы обогащения день вполне подходит. Даже из очень неприятной ситуации вы сможете выбраться почти без потерь, а возможно, и с выгодой. Но при этом будьте готовы к тому, что ваше любовное отношение к некоторым друзьям, единомышленникам может поменяться. Во всяком случае, стойкое и мощное чувство симпатии к ним будет заметно поколеблено. Материальную или моральную заботу от них принимайте с большой осторожностью.
Рыбы
Активные действия планируйте на первую половину дня (причем мартовские Рыбы могут совершить наиболее заметный рывок в избранном ими направлении). Вторую же половину есть смысл оставить для доделывания дел и для переживания эмоций, сопутствующих вашим усилиям. Нет никаких оснований давить в себе чувства. Ведь муки любви или творчества придают вашей жизни необходимое очарование и разнообразие. Но все-таки постарайтесь, чтобы они не заслоняли вам ваших же несомненных и многочисленных достижений, не лишали вас уверенности в себе, а самое главное - не провоцировали на ненужные конфликты.