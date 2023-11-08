Копия отца! Фигурист Петр Чернышев показал, как выглядит пятилетняя дочь Анастасии Заворотнюк

Фигуриста застали с маленькой Милой на ледовом шоу, участником которого является Петр. По окончании спектакля он внезапно вышел на лед в компании дочери, а затем вместе с ней позировал для общего фото. Чернышев трогательно обнял девочку.

Напомним, что Милу, которая родилась в октябре 2018 года, заботливый папа тщательно скрывает от публики, папарацци и посторонних глаз. Лишь изредка девочку удается увидеть в личном блоге ее старшей сестры Анны, от которой, в общем-то, фанаты Завортнюк и узнают информацию о состоянии здоровья актрисы.