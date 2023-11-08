А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Вероятно, самый простой способ очистить фисташки от скорлупы

Хотя фисташки можно купить и без скорлупы, большинство отдает предпочтение неочищенным: кто из-за цены, а кто - из-за самого процесса очищения, пишет RUS TVNET.
Пользователь TikTok поделился своим способом освобождения фисташек от скорлупы. И это можно сделать одной рукой!
@motorcityeats Am I the only one? #thismanyyears #tiktoktaughtme #pistachio #howto #ASOSChaoticToCalm ♬ Campfire - Charmer & Klay
Итак, все довольно просто: фисташку берут за ту часть, где скорлупа открыта, и сжимают ее стороны как можно ближе друг к другу, в результате чего та часть, которая все еще удерживает стороны вместе, раскалывается.
Правда, метод с видео подойдет только для тех фисташек, которые уже полуоткрыты.
А что делать с фисташками, которые полузакрыты?
На самом деле это можно сделать легко, используя вторую фисташку или половину скорлупы.
Так:
@howdoesshe This is how you open those hard to open ones! #lifehacks #tipoftheday #mustsee #healthylifestyle #pistachios #easy ♬ Hold On - Moguai,Cheat Codes
В свою очередь, полностью закрытые орехи лучше всего открывать при помощи специальных инструментов - например, молотка для мяса.