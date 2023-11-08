«Это странно, но так здорово»: ребенок из Эстонии получил имя в честь известного местного рэпера

Оказывается, в Великобритании многие дети названы в честь рок-звезд. Жители Эстонии тоже решили не отставать. Несмотря на то, что детей, названных в честь всемирно известных звезд, очевидно, много, по крайней мере, один эстонский ребенок был назван в честь местного рэпера.

«Моя однокурсница рассказала мне, что...» - начал приглашенный ведущий радио MyHits Villemdrillem, настоящее имя которого Виллем Рейманн. «У нас в университете была странная ситуация: нас разделили на группы и заставили рассказать один из своих секретов. Все говорили разное, кто смешное, кто нет... И вдруг, Виллем, слушай...»