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«Это странно, но так здорово»: ребенок из Эстонии получил имя в честь известного местного рэпера

Limon.ee
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Фото: Herman-Erik Isop

С понедельника по среду этой недели в эфире утренней программы на радио MyHits звучал голос известного эстонского рэпера Villemdrillem, который, помимо прочего, рассказал, что в Эстонии есть как минимум один ребенок, названный в его честь.

Оказывается, в Великобритании многие дети названы в честь рок-звезд. Жители Эстонии тоже решили не отставать. Несмотря на то, что детей, названных в честь всемирно известных звезд, очевидно, много, по крайней мере, один эстонский ребенок был назван в честь местного рэпера.

«Моя однокурсница рассказала мне, что...» - начал приглашенный ведущий радио MyHits Villemdrillem, настоящее имя которого Виллем Рейманн. «У нас в университете была странная ситуация: нас разделили на группы и заставили рассказать один из своих секретов. Все говорили разное, кто смешное, кто нет... И вдруг, Виллем, слушай...»

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