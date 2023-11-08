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Известный эстонский актер десять дней боролся за жизнь. «В какой-то момент я перестал узнавать людей...»

Limon.ee
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Фото: Erakogu

Актер театра Endla Сандер Ребане рассказал в программе Õhtu! о том, как чуть больше месяца назад в результате укуса клеща он заразился и болезнью Лайма, и энцефалитом, из-за чего ему пришлось провести десять дней в больничныных стенах, пишет Elu24.

 

Ребане десять дней находился в больнице между жизнью и смертью из-за укуса клеща и был выписан три недели назад. Сейчас актер признается, что дни не похожи друг на друга - в некоторые дни он чувствует себя лучше, в другие - хуже. «Сегодня я весь день пролежал в постели. Так что этот свет для меня действительно немного жесткий», - сказал он в студии шоу Õhtu!.

У Сандера дела шли не очень хорошо, и в его случае клещевой энцефалит стал причиной развития менингита. «Вот почему я приехал сюда. Я тоже не очень много знал об этой болезни. Кто-то сказал, что это энцефалит. Я подумал, что, может быть, бывают легкие симптомы. Столкнувшись с реальностью, я могу рассказать людям, что это за болезнь».

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