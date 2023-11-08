Известный эстонский актер десять дней боролся за жизнь. «В какой-то момент я перестал узнавать людей...»

Ребане десять дней находился в больнице между жизнью и смертью из-за укуса клеща и был выписан три недели назад. Сейчас актер признается, что дни не похожи друг на друга - в некоторые дни он чувствует себя лучше, в другие - хуже. «Сегодня я весь день пролежал в постели. Так что этот свет для меня действительно немного жесткий», - сказал он в студии шоу Õhtu!.