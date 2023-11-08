ВИДЕО ⟩ Сильно пьяный мужчина повез детей на автомобиле в магазин: что сделала эстонская полиция?

На сообщения о том, что на дорогах может передвигаться нетрезвый водитель, полиция реагирует оперативно. Особенно, если опьянение настолько велико, что водитель не может удержать автомобиль на дороге.

В субботу вечером, когда ситуация близ Тарту и без того была напряженной из-за погибшего под колесами автомобиля на шоссе в Кяравере пешехода, в полицию поступило сообщение о внедорожнике, выезжающем из города. «Вызов поступил, что он на кругу Вильянди заехал на островок безопасности и поехал в неправильном направлении - в сторону Таллинна», - сказал полицейский Талис Эйт.

Но поскольку шоссе по направлению в Таллинн было перекрыто из-за случившегося ДТП, автомобиль Kia свернул с главной дороги, полицейский автомобиль в этот момент уже включил проблесковые маячки, приказывающие водителю Kia остановиться. «Видимо, он не понял, что у нас мигалки включены. Пытался сдать назад прямо на нас, но ему больше некуда было ехать, либо развернуться на шоссе, либо свернуть на лесную дорогу. Он рассказал, что ездил с детьми в Тарту, сам он из Пыльтсамаа, довольно далеко ехать домой в такой кондиции», - сказал полицейский.

За рулем транспортного средства находился 39-летний украинец в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в машине двое его детей, которым пришлось дожидаться знакомого семьи, чтобы тот отвез их домой, так как отца отвезли в Тартускую тюрьму. «Он всё понял, признал вину. Но почему-то так случилось», - добавил Эйт.

Между Тарту и Пыльтсамаа - около 50 километров.

Всего на прошлых выходных в Эстонии от управления транспортным средством был отстранен 51 водитель. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.