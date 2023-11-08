ФОТО ⟩ Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину 2023 года. Им стал американский актер Патрик Демпси - тот самый доктор Дерек Шепард из сериала «Анатомия страсти». Также Патрик снимался в «Зачарованной» и в третьей части «Дневника Бриджит Джонс».
Патрик Демпси летел в самолете, когда узнал новость. «Я был в полном шоке, а потом начал смеяться, типа, это же шутка, да? Я всегда был подружкой невесты!» - говорит он, смеясь. «Я совершенно забыл об этом и даже не думал о том, что окажусь в подобном статусе. Так что с моим эго все хорошо».
Что касается реакции его детей, то Демпси считает, что они «просто будут шутить надо мной, дразнить меня и придумывать любые причины, почему я не могу быть таковым», - говорит он. «И это хорошо, они сохраняют меня молодым».
Напомним, что самый сексуальный мужчина года давно и счастливо женат: с 1999 года Демпси состоит в браке с визажистом Джилл Финк. У супругов трое детей: 21-летняя дочь Талула Файф и 16-летние сыновья-близнецы Дэрби Гэйлен и Салливан Патрик.
По мнению журнала People, за последние 10 лет самыми сексуальными мужчинами года были:
2022 год - Крис Эванс
2021 год - Пол Радд
2020 год - Майкл Б. Джордан
2019 год - Джон Ледженд
2018 год - Идрис Эльба
2017 год - Блейк Шелтон
2016 год - Дуэйн Джонсон
2015 год - Дэвид Бекхэм
2014 год - Крис Хемсворт
2013 год - Адам Левин