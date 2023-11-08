ФОТО ⟩ Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Патрик Демпси летел в самолете, когда узнал новость. «Я был в полном шоке, а потом начал смеяться, типа, это же шутка, да? Я всегда был подружкой невесты!» - говорит он, смеясь. «Я совершенно забыл об этом и даже не думал о том, что окажусь в подобном статусе. Так что с моим эго все хорошо».

Патрик Демпси. Фото: ERIC GAILLARD/REUTERS

Что касается реакции его детей, то Демпси считает, что они «просто будут шутить надо мной, дразнить меня и придумывать любые причины, почему я не могу быть таковым», - говорит он. «И это хорошо, они сохраняют меня молодым».

Напомним, что самый сексуальный мужчина года давно и счастливо женат: с 1999 года Демпси состоит в браке с визажистом Джилл Финк. У супругов трое детей: 21-летняя дочь Талула Файф и 16-летние сыновья-близнецы Дэрби Гэйлен и Салливан Патрик.

Патрик Демпси и Джилл Финк. Фото: Prensa Internacional/ZUMAPRESS.com

По мнению журнала People, за последние 10 лет самыми сексуальными мужчинами года были:

2022 год - Крис Эванс

2021 год - Пол Радд

2020 год - Майкл Б. Джордан

2019 год - Джон Ледженд

2018 год - Идрис Эльба

2017 год - Блейк Шелтон

2016 год - Дуэйн Джонсон

2015 год - Дэвид Бекхэм

2014 год - Крис Хемсворт