Расстояние от Курессааре до Нарвы с высоты птичьего полета плюс еще несколько десятков километров - примерно так удален египетский курортный город Шарм-эль-Шейх от военной операции, происходящей в секторе Газа. Один из любимых курортов эстонцев, Шарм-эль-Шейх, по мнению Министерства иностранных дел, в настоящее время не представляет опасности для туристов. «Трудно предсказать, какой будет ситуация в регионе в ближайшие месяцы», - добавили в МИД.

С наступлением дождливой осенней погоды трудно не подумать о солнечном отпуске, и многие, конечно, обращают свои взоры на Египет. Однако менее чем в 400 километрах от Шарм-эль-Шейха, одного из любимых курортов эстонцев, идет война между Израилем и террористической организацией ХАМАС.