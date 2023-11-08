Транзит Венеры в Весах: кому из знаков Зодиака повезет с 8 ноября по 4 декабря 2023 года

Что значит транзит Венеры в Весах?

Сегодня, 8 ноября, в 11:31 Венера войдет в знак своего управления - в Весы до 4 декабря 20:51 по местному времени. Так как Весы отвечают за взаимоотношения между людьми, а Венера - за романтику и гармонию, то в период транзита будут легко завязываться новые знакомства, а также устанавливаться крепкие связи. Сотрудничество, которое зародится в этот период, будет крепким и взаимовыгодно для всех сторон, также удачно будут протекать финансовые дела. Не нужно подгонять события, особенно в сфере романтических отношений, поскольку Венера в Весах - это точно не про скорость, при таком транзите все должно происходить естественно и гармонично.