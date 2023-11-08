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Транзит Венеры в Весах: кому из знаков Зодиака повезет с 8 ноября по 4 декабря 2023 года

Limon.ee
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Венера в гороскопе. Снимок иллюстративный.
Венера в гороскопе. Снимок иллюстративный. Фото: Bada1/Shutterstock

Астролог Марина Скади рассказала про особенности транзита Венеры в Весы, а также про знаки Зодиака, которым повезет в этот период, сообщает «Фокус».

Что значит транзит Венеры в Весах?

Сегодня, 8 ноября, в 11:31 Венера войдет в знак своего управления - в Весы до 4 декабря 20:51 по местному времени. Так как Весы отвечают за взаимоотношения между людьми, а Венера - за романтику и гармонию, то в период транзита будут легко завязываться новые знакомства, а также устанавливаться крепкие связи. Сотрудничество, которое зародится в этот период, будет крепким и взаимовыгодно для всех сторон, также удачно будут протекать финансовые дела. Не нужно подгонять события, особенно в сфере романтических отношений, поскольку Венера в Весах - это точно не про скорость, при таком транзите все должно происходить естественно и гармонично.

Кому из знаков Зодиака повезет в период транзита Венеры?

Период с 8 ноября по 4 декабря будет удачным для представителей воздушных знаков Зодиака: Близнецов, Весов и Водолеев. У этих знаков произойдет больше всего благ: приятные знакомства, комплименты, подарки, романтика. Есть большая вероятность выйти на новый уровень развития, а также помочь в этом своему партнеру. Также это будет удачное время для решения имущественных и денежных вопросов, благоустройства вашего жилища и завершения важных дел.

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