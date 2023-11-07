ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Туристку жестко обманули в Испании: она повелась на хитрый трюк для новичков

Жертвой аферистов стала британка Люсия Полла, которая уже неоднократно путешествовали в Испанию. Эта солнечная страна является популярным туристическим маршрутом среди британцев перед Рождеством, ведь там более теплый климат. Кроме того, встречать зимние праздники без снега, но с бокалом сангрии, для многих более экзотично.

Именно во время таких замечательных испанских каникул на уши Люсии сел аферист. Он начал рассказывать девушке о незабываемом шоу фламенко, которое она просто обязана увидеть.

«Ко мне подошел местный житель и начал рассказывать о каком-то тайном шоу фламенко, которое можно увидеть только раз в жизни, и которое находится где-то в глухой местности. У него даже были листовки под рукой, и он дал мне одну... Но я тогда была занята и даже не заглянула в брошюру. Именно его слова действительно привлекли мое внимание - я умирала от желания увидеть настоящее фламенко! Он сделал так, что это предложение звучало потрясающе и действительно стоило моего времени: "Супер дешево", - повторял он снова и снова», - вспоминает Люсия.

Все кончилось тем, что она, не долго думая, сразу оплатила «эксклюзивный тур». Но обещанное шоу было не суждено увидеть: когда Люсия пришла по указанному продавцом адресу, наткнулась на пустую улицы, где никаким фламенко и не пахло.