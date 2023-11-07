СМИ: 44-летняя Кортни Кардашьян родила четвертого ребенка

Говорят, что малыша назвали Рокки. Впрочем, никаких фото новорожденного в Сети не появлялось.

Иностранные папарацци утверждают, что в роддом поздравить приезжали звездные родственники. Среди них была и сестра Кортни Кайли Дженнер.

Для Кортни это четвертый ребенок, а для Трэвиса – третий. Однако для пары малыш стал первым общим сыном. Он был очень желанным в семье, поскольку перед тем звезды пытались разными способами зачать ребенка в течение двух лет.

Беременность тоже была нелегкой. Кардашьян на последних месяцах вынашивания ребенка пришлось срочно делать операцию на плоде. Тогда супруги были благодарны врачам и Богу за спасение сына.