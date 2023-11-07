«Кажется, что они мертвы?» В суде по делу о ДТП со смертельным исходом прослушали звонки в Центр тревоги

В конце лета исполнилось два года с того момента, как подростки Патрик и Яне-Ли трагически погибли, катаясь на мотоциклах в Камбья. В дождливый ноябрьский понедельник, 6 ноября, продолжился суд над 23-летней Гердой Юшин, которую прокуратура обвиняет в создании аварийной ситуации на дороге. «Авария на дороге в Ройу. Боже мой, я не знаю, мертв ли он». Так звучала в зале суда запись звонка Юшин в Центр тревоги.