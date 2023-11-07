В конце лета исполнилось два года с того момента, как подростки Патрик и Яне-Ли трагически погибли, катаясь на мотоциклах в Камбья. В дождливый ноябрьский понедельник, 6 ноября, продолжился суд над 23-летней Гердой Юшин, которую прокуратура обвиняет в создании аварийной ситуации на дороге. «Авария на дороге в Ройу. Боже мой, я не знаю, мертв ли он». Так звучала в зале суда запись звонка Юшин в Центр тревоги.
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«Кажется, что они мертвы?» В суде по делу о ДТП со смертельным исходом прослушали звонки в Центр тревоги
В понедельник на заседании суда сперва послушали звонки в Центр тревоги, совершенные в тот роковой августовский вечер более двух лет назад. Среди них были звонки от случайных прохожих, описывающих трагическую картину на дороге. Однако особенно остро слышалась паника в голосе самой Юшин, когда она звонила в Центр тревоги.