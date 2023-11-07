Многодетная Мэрилин Керро стала матерью-одиночкой: «В ближайшее время не буду состоять в отношениях»

Эстонская ведьма воспитывает троих детей - сыновей и дочь. Керро старается быть идеальной мамой для малышей. Бывшие избранники помогают ей заботиться о наследниках, у нее нет к ним претензий.

«Я сейчас не в отношениях и в ближайшее время не буду, - сообщила 35-летняя Мэрилин в личном блоге. - Моей мечтой всегда были дети. В мире есть прекрасные мужчины. Не думаю, что все поголовно манипуляторы и способны только на плохое. Но надо ждать».

К слову, старших детей Мэрилин Керро родила от норвежца Марка Александра Хансена, который до их знакомства уже был один раз женат. В 2020-м ведьма сообщила, что рассталась с Марком. В прошлом году Керро стала матерью в третий раз. От кого родился этот малыш, она скрывает.

Сегодня Мэрилин живет в родной Эстонии, большая часть ее времени уходит на воспитание детей.