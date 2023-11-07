Звезда «Битвы экстрасенсов» редко делится подробностями личной жизни. Но на днях Мэрилин Керро все же призналась подписчикам, что с недавних пор является матерью-одиночкой, пишет Стархит.
Многодетная Мэрилин Керро стала матерью-одиночкой: «В ближайшее время не буду состоять в отношениях»
Эстонская ведьма воспитывает троих детей - сыновей и дочь. Керро старается быть идеальной мамой для малышей. Бывшие избранники помогают ей заботиться о наследниках, у нее нет к ним претензий.
«Я сейчас не в отношениях и в ближайшее время не буду, - сообщила 35-летняя Мэрилин в личном блоге. - Моей мечтой всегда были дети. В мире есть прекрасные мужчины. Не думаю, что все поголовно манипуляторы и способны только на плохое. Но надо ждать».
К слову, старших детей Мэрилин Керро родила от норвежца Марка Александра Хансена, который до их знакомства уже был один раз женат. В 2020-м ведьма сообщила, что рассталась с Марком. В прошлом году Керро стала матерью в третий раз. От кого родился этот малыш, она скрывает.
Сегодня Мэрилин живет в родной Эстонии, большая часть ее времени уходит на воспитание детей.
«Я уже около четырех лет живу в Эстонии. „Битву экстрасенсов“ не смотрю, поэтому не могу сказать, что кто-то меня заинтересовал. Я просто работаю, занимаюсь с детьми, провожу семинары. Это моя жизнь сейчас, и я довольна», - такими подробностями делилась она не так давно.