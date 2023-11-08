ГОРОСКОП НА 8 НОЯБРЯ ⟩ Близнецам нужно выполнить трудную задачу, а Девами овладеет дух противоречия

Весы

Вы будете трудиться в свое удовольствие, выполняя разнообразные обязанности. Но это возможно, лишь если вы уверены в том, что работаете на себя, а не только на других людей, и что ваша личная воля не слишком скована традиционными рамками инструкций. Собственный заработок в большой мере зависит от участия партнера или друга в формировании ваших средств. Но это обстоятельство скорее во благо вам, чем во вред. В дороге не исключены небольшие материальные потери, путаница, отсутствие требуемого комфорта. Вы можете получить неприятные впечатления или познакомиться с навязчивым человеком.

Скорпион

Вы можете позволить себе почти любое развлечение, которое взбредет на ум вам или вашим друзьям. Но придется оглядываться как на свои финансовые возможности, так и на некоторые моральные запреты. К вашей досаде, может случиться, что именно то самое - горячо желаемое, впечатляющее - удовольствие вам как раз и не разрешено, по той или иной причине. Это хороший день для оригинального творчества. Спонтанное решение о совместном семейном отдыхе будет в целом удачным и не разочарует. Родители-Скорпионы могут активно поучаствовать в жизни детей, разделить их увлечения, интересы.

Стрелец