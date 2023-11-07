30 ноября в ресторане BACIO состоится грандиозное мероприятие года - BURLESQUE SHOWCASE, включающее в себя развлекательную шоу-программу с незабываемым ужином A La Carte из трех блюд от шеф-повара ресторана.
Роскошь, незабываемый ужин и эксклюзивный парфюм: в столице пройдет любимое таллиннцами мероприятие BURLESQUE SHOWCASE
На мероприятие приглашен уважаемый и известный парфюмер Валерий Морозов, среди творений которого уже несколько десятков шедевров. Специально для мероприятия в своей лаборатории PARFUME LAB он создал эксклюзивный парфюм BURLESQUE SHOWCASE PARFUME, который будет презентован на вечере.
Гости мероприятия окунутся в атмосферу веселья, роскоши и великолепия. Это отличный повод для проведения предрождественских и новогодних праздников в кругу не только друзей, но и коллег в рамках корпоратива.
В финале вечера, по традиции, гостей порадует лотерея от спонсоров и партнеров мероприятия с роскошными подарками! Партнеры и спонсоры мероприятия: KJ KATERINA JEWELLERY, Fillerina, Crescina Labo, KARINE PARRAS Fine Jewellery, эстетический центр Beauty Residence, PARFUME LAB, Travel24, AlfaShop.
Двери открываются в 18:00, но само мероприятие начнется в 19:00.
Dress code: Glitz & Glamour Style
Количество мест ограничено, а чтобы попасть на мероприятие следует написать на showcaseprproject@gmail.com.