Роскошь, незабываемый ужин и эксклюзивный парфюм: в столице пройдет любимое таллиннцами мероприятие BURLESQUE SHOWCASE

На мероприятие приглашен уважаемый и известный парфюмер Валерий Морозов, среди творений которого уже несколько десятков шедевров. Специально для мероприятия в своей лаборатории PARFUME LAB он создал эксклюзивный парфюм BURLESQUE SHOWCASE PARFUME, который будет презентован на вечере.

Гости мероприятия окунутся в атмосферу веселья, роскоши и великолепия. Это отличный повод для проведения предрождественских и новогодних праздников в кругу не только друзей, но и коллег в рамках корпоратива.

В финале вечера, по традиции, гостей порадует лотерея от спонсоров и партнеров мероприятия с роскошными подарками! Партнеры и спонсоры мероприятия: KJ KATERINA JEWELLERY, Fillerina, Crescina Labo, KARINE PARRAS Fine Jewellery, эстетический центр Beauty Residence, PARFUME LAB, Travel24, AlfaShop.

Двери открываются в 18:00, но само мероприятие начнется в 19:00.

Dress code: Glitz & Glamour Style