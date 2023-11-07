Отец Джоли жестко раскритиковал дочь за поддержку Палестины в войне

«Я очень разочарован тем, что моя дочь, как и многие другие, не имеет представления о Божьей чести, Божьих истинах. Речь идет об уничтожении истории Божьей земли, Святой земли, Земли евреев. Израильская армия должна защищать свою землю, свой народ. Это война», - сказал Джон в своем блоге.

Он добавил, что план ХАМАСа как раз таки заставить мир думать, что Израиль убивает палестинских детей. Хотя, по его словам, Израиль всего лишь защищает свои территории.

«И вы, дураки, называете Израиль причиной проблем? Вам нужно посмотреть на себя и спросить: "Кто я ? Что я?". Израильский народ заботится о людях. Они любят, они заботятся - делают то, чего не понять этим животным. Справедливость победит», - добавил Войт.

Джон Войт. Фото: Faye Sadou/SIPA/Faye Sadou/SIPA

Позиция Анджелины Джоли по войне в Израиле

Анджелина Джоли сообщила, что считает боевиков ХАМАС террористами, однако не может оправдывать гибель людей в секторе Газа. Также она призвала остановить взрывы в Газе.

«Жизнь палестинцев и израильтян, и жизнь всех людей в мире имеют одинаковое значение. Необходимо сделать все, что может предотвратить жертв среди гражданского населения», - написала актриса.