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6 ЛЕТ СПУСТЯ ⟩ Смотрите, как сегодня выглядит самая красивая девочка в мире

Марью Рянк
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В 2017 году шестилетняя Анастасия Князева прославилась на весь мир после публикации в газете The Daily Mail статьи о ней, в которой она была названа «самой красивой девочкой в мире». Как она выглядит сейчас?

Анастасия Князева из России начала свою модельную карьеру в самом раннем возрасте - впервые она появилась в рекламе, когда ей было всего два года. Мама девочки, Анна, активно занималась продвижением дочери и организацией фотосессий, и звание «самой красивой девочки в мире» стало заслуженной наградой за ее старания.

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