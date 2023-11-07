6 ЛЕТ СПУСТЯ ⟩ Смотрите, как сегодня выглядит самая красивая девочка в мире

Анастасия Князева из России начала свою модельную карьеру в самом раннем возрасте - впервые она появилась в рекламе, когда ей было всего два года. Мама девочки, Анна, активно занималась продвижением дочери и организацией фотосессий, и звание «самой красивой девочки в мире» стало заслуженной наградой за ее старания.