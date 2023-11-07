Вт, 7.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ЖЮРИ СДЕЛАЛО СВОЙ ВЫБОР ⟩ Кто же из этих 20 артистов представит Эстонию на Евровидении?

Limon.ee
Facebook
Comments
5MIINUST
5MIINUST Фото: Konstantin Sednev

В программе ETV Ringvaade 6 ноября были объявлены 15 исполнителей, которые примут участие в полуфинале эстонского национального отбора на Евровидение - Eesti Laul. Среди них - абсолютно новые и не известные широкой общественности исполнители, а также вполне себе сформировавшиеся суперзвезды. Еще пять артистов в этом году жюри отправляет сразу в финал - их назвали сегодня, 7 ноября. 

Впервые песни, представленные на конкурс Eesti Laul, оценивало жюри из 41 человека, в состав которого вошли композиторы и артисты, профессионалы c радио и телевидения, продюсеры, музыкальные педагоги и любители хорошей музыки.

Жюри прослушало 215 поступивших композиций и сделало свой выбор.

В программе Ringvaade Отт Лепланд и Грете Кульд объявили имена полуфиналистов:

  1. Ollie - My Friend
  2. Sofia Rubina - Be Good
  3. Ewert and The Two Dragons - Hold Me Now
  4. Multikas, Ewert Sundaja - Oblivion
  5. Anett Vaikmaa - Serotoniin
  6. 5MIINUST x Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  7. YONNA - I dont't Know About You
  8. Silver Jusilo - Lately
  9. Inga - No Dog On A Leash
  10. Peter Põder - Korra veel
  11. Antsud Vetevaim
  12. Cecilia - OMO
  13. Traffic - Wunderbar
  14. Ingmar - Dreaming
  15. Laura - Here's Where I Draw The Line

Пять финалистов Eesti Laul 2024 в случайном порядке: 

  1. Brother Apollo - Bad Boy
  2. Carlos Ukareda - Never Growing Up 
  3. Daniel Levi - Over the Moon 
  4. Nele-Liis Vaiksoo - Käte ümber jää
  5. Uudo Sepp, Sarah Murray - Still Love 

«Жюри этого года - самое многочисленное в истории Eesti Laul и представляет весь спектр эстонского музыкального мира. Безусловно, в нем настоящие профессионалы - организаторы Eesti Laul и участники Евровидения, представители классической и эстрадной музыки, продюсеры, слушатели и люди, чья деятельность выходит за рамки музыки. Мы очень благодарны членам жюри за проделанную работу, ведь это были, безусловно, несколько дней активного прослушивания», - сказала Кармель Килланди, главный редактор развлекательных программ компании ERR. 

В состав жюри Eesti Laul 2024 вошли певцы, исполнители и дирижеры: Отт Лепланд, Мария Листра, Ханна-Лийна Выса, Элина Нечаева, Вероника Портсмут, Лаури Лийв, Мартин Трудников, Анетт Кульбин, Yasmin, Рийво Калласмаа и Стен Хейноя, имеющие большой музыкальный опыт.

В состав жюри также вошли авторы, продюсеры и представители различных музыкальных организаций.

Полуфинал конкурса Eesti Laul пройдет 20 января в Тарту, финал - 17 февраля в Таллинне.

Конкурсные песни впервые можно будет услышать 8 декабря.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх