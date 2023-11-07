ЖЮРИ СДЕЛАЛО СВОЙ ВЫБОР ⟩ Кто же из этих 20 артистов представит Эстонию на Евровидении?

В программе ETV Ringvaade 6 ноября были объявлены 15 исполнителей, которые примут участие в полуфинале эстонского национального отбора на Евровидение - Eesti Laul. Среди них - абсолютно новые и не известные широкой общественности исполнители, а также вполне себе сформировавшиеся суперзвезды. Еще пять артистов в этом году жюри отправляет сразу в финал - их назвали сегодня, 7 ноября.
Впервые песни, представленные на конкурс Eesti Laul, оценивало жюри из 41 человека, в состав которого вошли композиторы и артисты, профессионалы c радио и телевидения, продюсеры, музыкальные педагоги и любители хорошей музыки.
Жюри прослушало 215 поступивших композиций и сделало свой выбор.
В программе Ringvaade Отт Лепланд и Грете Кульд объявили имена полуфиналистов:
- Ollie - My Friend
- Sofia Rubina - Be Good
- Ewert and The Two Dragons - Hold Me Now
- Multikas, Ewert Sundaja - Oblivion
- Anett Vaikmaa - Serotoniin
- 5MIINUST x Puuluup - (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- YONNA - I dont't Know About You
- Silver Jusilo - Lately
- Inga - No Dog On A Leash
- Peter Põder - Korra veel
- Antsud Vetevaim
- Cecilia - OMO
- Traffic - Wunderbar
- Ingmar - Dreaming
- Laura - Here's Where I Draw The Line
Пять финалистов Eesti Laul 2024 в случайном порядке:
- Brother Apollo - Bad Boy
- Carlos Ukareda - Never Growing Up
- Daniel Levi - Over the Moon
- Nele-Liis Vaiksoo - Käte ümber jää
- Uudo Sepp, Sarah Murray - Still Love
«Жюри этого года - самое многочисленное в истории Eesti Laul и представляет весь спектр эстонского музыкального мира. Безусловно, в нем настоящие профессионалы - организаторы Eesti Laul и участники Евровидения, представители классической и эстрадной музыки, продюсеры, слушатели и люди, чья деятельность выходит за рамки музыки. Мы очень благодарны членам жюри за проделанную работу, ведь это были, безусловно, несколько дней активного прослушивания», - сказала Кармель Килланди, главный редактор развлекательных программ компании ERR.
В состав жюри Eesti Laul 2024 вошли певцы, исполнители и дирижеры: Отт Лепланд, Мария Листра, Ханна-Лийна Выса, Элина Нечаева, Вероника Портсмут, Лаури Лийв, Мартин Трудников, Анетт Кульбин, Yasmin, Рийво Калласмаа и Стен Хейноя, имеющие большой музыкальный опыт.
В состав жюри также вошли авторы, продюсеры и представители различных музыкальных организаций.
Полуфинал конкурса Eesti Laul пройдет 20 января в Тарту, финал - 17 февраля в Таллинне.
Конкурсные песни впервые можно будет услышать 8 декабря.