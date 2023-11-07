ЖЮРИ СДЕЛАЛО СВОЙ ВЫБОР ⟩ Кто же из этих 20 артистов представит Эстонию на Евровидении?

Впервые песни, представленные на конкурс Eesti Laul, оценивало жюри из 41 человека, в состав которого вошли композиторы и артисты, профессионалы c радио и телевидения, продюсеры, музыкальные педагоги и любители хорошей музыки.

«Жюри этого года - самое многочисленное в истории Eesti Laul и представляет весь спектр эстонского музыкального мира. Безусловно, в нем настоящие профессионалы - организаторы Eesti Laul и участники Евровидения, представители классической и эстрадной музыки, продюсеры, слушатели и люди, чья деятельность выходит за рамки музыки. Мы очень благодарны членам жюри за проделанную работу, ведь это были, безусловно, несколько дней активного прослушивания», - сказала Кармель Килланди, главный редактор развлекательных программ компании ERR.