ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Душераздирающая картина в Куусалу: к месту страшной аварии приносят свечи в память о погибших

В 16.40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Хара волости Куусалу, где в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли водитель легковушки и семилетний ребенок. Двое других детей, находившихся в машине, были доставлены в больницу для проведения медицинского обследования.