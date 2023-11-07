В понедельник днем в волости Куусалу Харьюского уезда произошла страшная авария, в которой погибли мужчина, управлявший легковым автомобилем, и семилетний ребенок, пишет Elu24.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Душераздирающая картина в Куусалу: к месту страшной аварии приносят свечи в память о погибших
В 16.40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Хара волости Куусалу, где в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли водитель легковушки и семилетний ребенок. Двое других детей, находившихся в машине, были доставлены в больницу для проведения медицинского обследования.
Мужчина, управлявший грузовиком и находившийся в машине один, в результате столкновения не пострадал.
Для установления обстоятельств происшествия начато уголовное расследование.
В дождливое утро вторника на месте аварии были установлены три свечи в память о погибших.