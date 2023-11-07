Нервное утро для тартуских родителей: каждый день приходится конкурировать с другими за место на парковке

Недавно отремонтированный тартуский детский сад Ristikheina страдает от проблем с парковкой, которые продолжаются уже несколько лет. Чтобы решить эту проблему, городская управа предлагает детям ходить в детский сад пешком или ездить на автобусе. «Если бы у меня было время вести детей утром и вечером в детский сад и домой пешком, то, наверное, у меня бы вообще не было необходимости водить детей в сад», - говорит мать двоих детей, предлагая сотрудникам детского сада оставлять свои машины чуть дальше на парковке, чтобы родители могли припарковать свои автомобили два раза в день на короткое время, пишет Elu24.