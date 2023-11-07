ВИДЕО ⟩ Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали свою 3-летнюю дочку на концерте певицы

«Дейзи, я так тебя люблю. Ты мой лучший друг. Я так рада, что ты здесь», — сказала звезда со сцены, а камера показала девочку в красном платье в крупный горох и розовых наушниках. Судя по ее растрепанными волосам и красным щекам, малышка явно зажигала вместе с многотысячным залом - ну просто милота дня! Кстати, это первый официальный выход крохи, до этого мы видели ее только на фото папарацци.

В другом трогательном видео, опубликованном фанаткой Кэти в X (бывшем Твиттере), 39-летняя певица, еле сдерживая слезы, поблагодарила свою семью.

«Спасибо моему партнеру Орландо за невероятную поддержку и за то, какой он замечательный отец. Я люблю тебя. Я создала это шоу после рождения моей дочери Дейзи Дав. Когда я встретила ее, мне показалось, что вся любовь, которую я когда-либо искала, наконец-то появилась в моей жизни. Она сделала меня целой, излечила меня и показала, как заново начать играть. Так что это шоу посвящается внутреннему ребенку каждого - в надежде, что если бы мы все смогли увидеть жизнь глазами детей, то были бы свободны», - сказала она.