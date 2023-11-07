50-летняя Хайди Клум снова снялась топлес

«Солнечные дни», – написала она.

Клум предстала лежащей в плавках и без бюстгальтера. Она прикрыла грудь рукой.

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.