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50-летняя Хайди Клум снова снялась топлес

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: Babiradpicture/SIPA

50-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram ролик, снятый возле бассейна, пишет Гордон.

«Солнечные дни», – написала она.

Клум предстала лежащей в плавках и без бюстгальтера. Она прикрыла грудь рукой.

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Модель также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».

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