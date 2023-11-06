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ВИДЕО ⟩ Илон Маск просит 70 000 евро за это?

Limon.ee
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Появились видео, на которых Cybertruck от Tesla с трудом поднимается на гору
Появились видео, на которых Cybertruck от Tesla с трудом поднимается на гору Фото: Ekrānuzņēmums no video

Пикап Cybertruck американской компании по производству электромобилей Tesla, вероятно, не самый подходящий автомобиль для езды по бездорожью, свидетельствуют видеоролики, опубликованные в социальных сетях, сообщает Rus.TVNET

Несколько видеороликов с Cybertruck, едущими по бездорожью, были опубликованы в Instagram. На трех из них показано, как Cybertruck пытается набрать сцепление с дорогой и подняться на холм. Также можно заметить, что у машины возникают проблемы при поворотах на песчаной местности.

Председатель Tesla Motors Илон Маск позиционирует Cybertruck с предположительно пуленепробиваемым кузовом из нержавеющей стали и пуленепробиваемыми стеклами как электрический пикап, который люди захотят купить в условиях апокалипсиса.

В одном из видеороликов кажется, что колеса Cybertruck вращаются на месте, а шины визжат, когда он пытается подняться на холм. В конце концов электромобилю удается подняться в гору, но с явными трудностями.

В публикации в Instagram говорится, что Cybertruck тестировался в Холлистер-Хиллз в Калифорнии.

Это не первый раз, когда люди замечают, как сложные условия вызывают у Cybertruck затруднения. В мае пользователь микроблога X опубликовал видео, на котором пикап застрял в грязи на поле в Техасе.

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