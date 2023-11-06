МОЛОЖЕ НА 30 ЛЕТ ⟩ Голливудский актер показал новую избранницу

К слову, влюбленные посетили ежегодный гала-концерт Art+Film LACMA в Лос-Анджелесе, куда прибыли как пара. Перед объективами фотокамер Питт с новой избранницей не торопился позировать. Между тем источники рассказали изданию Рeople, что они вели себя как влюбленная пара и мило общались с другими гостями события.

«Они выглядели очень влюбленной парой. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, они хорошо проводили время», - рассказал инсайдер.