МОЛОЖЕ НА 30 ЛЕТ ⟩ Голливудский актер показал новую избранницу

Пара подтвердила свои отношения, посетив вместе публичное мероприятие. Голливудский актер Брэд Питт впервые официально подтвердил роман с фитнес-тренершей Инес де Рамон, которая моложе него на 30 лет, пишет tsn.
К слову, влюбленные посетили ежегодный гала-концерт Art+Film LACMA в Лос-Анджелесе, куда прибыли как пара. Перед объективами фотокамер Питт с новой избранницей не торопился позировать. Между тем источники рассказали изданию Рeople, что они вели себя как влюбленная пара и мило общались с другими гостями события.
«Они выглядели очень влюбленной парой. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, они хорошо проводили время», - рассказал инсайдер.
Отметим, о романе Брэда Питта и Инес де Рамон начали говорить в прошлом году. Пару неоднократно заставали вместе. К слову, свой день рождения Питт провел в компании новой избранницы, а также Новый год. Поговаривали, что актер даже познакомил своих детей с Инес. Официально подтверждать пара не торопилась.