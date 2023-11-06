ВИДЕО ⟩ Рюкзак пассажира вспыхнул в самолете: стоп, но что делают бортпроводники?

Джимми Леви находился на своем месте в самолете в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, когда он проснулся от ощущения сильной жары и сразу заметил, что его рюкзак вспыхнул.

«Меня разбудила внезапная и ужасная волна жара, которая, казалось, стреляла мне в лицо, - рассказал 25-летний Леви. - Я сразу открыл глаза и заметил свой рюкзак, который сначала был спрятан под сиденьем, а теперь превратился в огненный шар».

Прежде чем стюардессы смогли помочь, участник 18 сезона American Idol начал отчаянно топтать свою сумку, пытаясь потушить огонь и не дать распространиться дальше.

«Я думал, что кто-то пытался напасть на меня, потому что я известный политический деятель и музыкант, - сказал он. - Но после расследования выяснилось, что в моем рюкзаке оказалось перегретое портативное зарядное устройство».

После инцидента всем пришлось эвакуироваться из самолета. Джимми получил ожоги рук.