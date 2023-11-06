Актер Русского театра Сергей Фурманюк в среду, 6 ноября, представил свою новую книгу «Игры насекомых». Автор говорит, что в ней он собрал истории из своей театральной и повседневной жизни. Они не всегда веселые, моментами поучительные, но рассказаны в легкой ироничной форме. Смотрите ВИДЕО!
Не перевел часы и получил штраф: актер Русского театра Сергей Фурманюк выразил свое негодование интересным способом
Идея оформить рассказы в книгу пришла Сергею Фурманюку, когда он сидел дома во время пандемии коронавируса. Эта книга о людях с аллюзией на насекомых. Посвящена она простым людям, простым ситуациям, которые нашли у актера эмоциональный отклик.
«Мы, люди, и есть как насекомые. От нас вроде все пытаются избавиться, но мы настолько жаждем жизни, что так или иначе приходится с нами мириться. А выживем в любом случае, и как индивидуальности, и как социальные группы», - говорит Сергей Фурманюк.
В качестве примера автор приводит один из рассказов в книге, который называется «Спина». У актеров есть негласное правило - не поворачиваться к зрителям спиной. В этой истории спиной к актеру Русского театра повернулся парковочный контролер. А ведь Сергей Фурманюк просто зашел в супермаркет за продуктами и забыл перевести время на автоматических часах для парковки. Держа в каждой руке по тяжелой сумке с продуктами, актер на промозглом ветру пытался доказать муниципальному служащему, что произошла досадная ошибка.
«А он просто лепит мне штраф на стекло, разворачивается и уходит, я стою с сетками, смотрю ему в спину. И я не знаю, что сказать, меня пронзила молния в этот момент», - говорит Сергей Фурманюк, вспоминая, как возмутила его несправедливость.
Возмущенный актер поехал домой и написал рассказ, который вошел в новую книгу. Так контролер, который вряд ли вспомнит ту историю, попал на страницы «Игр насекомых».
Сама книга о театре, о жизни, в нее даже вошли путешествия автора. Прототипом послужило окружение автора - друзья, коллеги, семья. Имена изменены, а совпадения, как говорится, случайны, но не совсем.
«После того, как я начал работать над книгой, понял, что каждый автор опирается на собственный опыт», - говорит актер Русского театра. Он уточняет, что писателем называть его пока рано. «Я прежде всего артист», - отмечает Сергей Фурманюк, несмотря на то, что «Игры насекомых» - его уже третья по счету книга.