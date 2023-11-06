САМОСУД ⟩ «Кто-то подсыпал в напиток моей девушки наркотики». После случившегося мужчина из Выру решил отомстить

В субботу утром в группе Facebook «Võrukad! 24,0 tuhat liiget» мужчина из Выру выразил свое недовольство тем, что на вечеринке в Пылва в ночном клубе Kino в пятницу вечером его подруге подоили наркотики в бокал. В ответ на это мужчина разбил стекло автомобиля возможного злоумышленника. «Ты, кто посчитал уместным подмешать наркотики в напиток моей подруги, то, что я разбил заднее стекло твоей машины - это только начало! Если кто-нибудь увидит в районе Выру-Пылва автомобиль Toyota Avensis с разбитым задним боковым стеклом, сообщите мне. За информацию, которая приведет к нужному человеку - вознаграждение!», - написал молодой человек, который надеется решить проблему самостоятельно, без помощи полиции.