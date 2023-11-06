«Если кто-нибудь увидит в районе Выру-Пылва автомобиль Toyota Avensis с разбитым задним боковым стеклом, пожалуйста, сообщите мне. Обещаю гонорар за информацию, которая приведет к нужному человеку!» говорит мужчина, утверждающий, что на вечеринке в одном из ночных клубов Пылва в пятницу вечером в напиток его девушки подмешали наркотики. Представитель клуба не в курсе инцидента. «Вся вечеринка прошла в хорошей атмосфере и без происшествий», - говорит он.
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САМОСУД ⟩ «Кто-то подсыпал в напиток моей девушки наркотики». После случившегося мужчина из Выру решил отомстить
В субботу утром в группе Facebook «Võrukad! 24,0 tuhat liiget» мужчина из Выру выразил свое недовольство тем, что на вечеринке в Пылва в ночном клубе Kino в пятницу вечером его подруге подоили наркотики в бокал. В ответ на это мужчина разбил стекло автомобиля возможного злоумышленника. «Ты, кто посчитал уместным подмешать наркотики в напиток моей подруги, то, что я разбил заднее стекло твоей машины - это только начало! Если кто-нибудь увидит в районе Выру-Пылва автомобиль Toyota Avensis с разбитым задним боковым стеклом, сообщите мне. За информацию, которая приведет к нужному человеку - вознаграждение!», - написал молодой человек, который надеется решить проблему самостоятельно, без помощи полиции.