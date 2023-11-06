Больной деменцией Брюс Уиллис не узнал Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет

На днях актриса навестила своего бывшего мужа. Однако во время их встречи звезда боевиков не сразу узнал Деми Мур. Об этом рассказал инсайдер изданию Closer.

Деми Мур и Брюс Уиллис с детьми. Фото: via www.imago-images.de/imago images/Rideaux-PicturePerfect

«Деми поддерживает связь с детьми и женой Брюса, Эммой Хеминг. Она даже не подозревала, что болезнь настолько повлияла на него. Деми сказала, что он действительно ее не узнал», - рассказал инсайдер.

Отмечается, что Брюс Уиллис, к счастью, пока узнает своих детей и жену Эмму Хеминг. Кроме того, актер радуется, когда его навещает дочь Румер с внучкой. Правда, из-за болезни звезда боевиков иногда может вести себя «агрессивно», а также чувствовать себя «физически слабым».

Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру. Причиной этому, как поначалу считалось, стала афазия. Это болезнь, негативно влияющая на языковые и когнитивные способности. Впоследствии стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция.