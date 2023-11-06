Звезда популярного сериала «Игра престолов» сыграет в украинском фильме

Своими планами знаменитость поделился во время мероприятия NGO, которое состоялось в Лондоне. В передаче «Завтрак с 1+1» режиссер будущей ленты Ксения Бугримова подробнее рассказала обо всех договоренностях. По ее словам, Джек Глисон хочет перевоплотиться во Владимира Ивасюка , однако она бы хотела, чтобы он сыграл Григория Сковороду .

Бугримова отметила, что уже прислала материал актеру. Сейчас известно, что его агенты с юридической точки зрения рассматривают, насколько этот замысел можно реализовать.

«Он мне очень напоминает Сковороду. Конечно, ему оба предложения очень интересны. Я прислала ему материал. Он сейчас с агентами его рассматривает. Он сказал людям на камеру, что хочет. Но это эмоционально. Далее выступают юридические агенты, которые может и не хотят, а может и хотят», - уточнила режиссер.