ОГРОМНАЯ СУММА ⟩ Галстук президента Эстонии стал хитом благотворительного аукциона

В минувшие выходные состоялся благотворительный аукцион по продаже вечерних платьев и галстуков. Целью аукциона был сбор средств для Антиракового союза Эстонии на приобретение мобильного компьютерного томографа нового поколения. На аукционе было продано 672 вечерних платья и галстука, что позволило собрать 43 670 евро для Антиракового союза Эстонии.

В этот раз самым дорогим лотом аукциона стал галстук президента Алара Кариса, который был продан за 720 евро.

Галстук, выставленный на аукцион Аларом Карисом. Фото: Erakogu

Шелковый галстук подаренный Кайей Ивой, бывшим министром социальной защиты, которая покинула нас на прошлой неделе, также был продан на аукционе за 520 евро. Если покупатель галстука президента Кариса остался неизвестным, то галстук, подаренный Кайей Ивой, был куплен на аукционе ее бывшими коллегами по партии Isamaa.

Среди других лотов, вошедших в первую десятку, - праздничное зеленое платье, пожертвованное Аге Ванаюур, начальником отдела кадров Tallink Group, которое было куплено на аукционе за 600 евро.

Окончательная цена платья, подаренного модельером Альдо Ярвсоо, составила 510 евро. Платье, выставленное на аукцион Лийной Стейн, было продано за 450 евро, а платье модельера Лилли Яхило - за 380 евро. Черное платье, связанное вручную Лийной Кулу, сотрудницей Eesti Pank, также было продано с аукциона за 380 евро.