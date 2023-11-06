ВИДЕО ⟩ Горячие парни из Германии обратились к жителям Эстонии: откровенное шоу для смелых дам и не только

The SIXX PAXX - мужское эротическое шоу, от которого захватывает дух, фантазии и воображение вызывают учащенное сердцебиение и сумасшедшие эмоции! Мощные декорации, потрясающие спецэффекты, откровенные танцы до мурашек по коже! The Sixx Paxx - это гарантия незабываемых ощущений и чувств!

Каждый номер сочетает в себе качественную хореографию, артистизм, мощную энергетику и сладостную сексуальность. Страстные танцы, акробатические номера, тесный контакт со зрителями разожгут воображение не на шутку! Строгие полицейские, брутальные строители, крутые байкеры, мускулистые ковбои - это всё они, парни из SIXX PAXX.

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